Akasya, Balkabağı Festivali ile 10. Yaşını Kutluyor

10'UNCU yaşını kutlayan Akasya, 19-23 Ekim tarihleri arasında Balkabağı Festivali düzenleyeceğini duyurdu. Çocuklar ve aileler için sonbaharın renkli ve keyifli anlarının sunulacağı festivalde Akasya, balkabağı temalı dekorasyonlarla süslenecek ve beş gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Akiş GYO A.Ş.'nin yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi 19-23 Ekim tarihleri arasında Balkabağı Festivali düzenleyecek. Buna göre beş gün boyunca Akasya'nın balkabağı temalı dekorasyonlarla süslenmiş alanlarında, atölye, oyunlar ve sürpriz ikramlarla dolu coşkulu atmosfer olacak. Her köşede ayrı bir sürprizin yaşanacağı Balkabağı Festivali boyunca misafirler, fotoğraf alanlarında birbirinden güzel kareler yakalayacak, balkabaklarının arasında kaybolmuş gibi hissettiren labirentte eğlenebilecekler.

ÇOCUKLAR İÇİN KEYİF VE YARATICILIK ZAMANI

Çocuklar için özel olarak hazırlanan atölyeler, yaratıcı oyun alanları ve eğlenceli etkinlikler, minik ziyaretçilere festival boyunca keyifli zamanlar sunacak. Çocuklar, balkabağı temalı el işi projeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyacak ve çeşitli oyunlarla maceraya atılacaklar.