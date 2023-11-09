Akasya Alışveriş Merkezi'nde 'Sessiz Gözcüler' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Akasya Alışveriş Merkezi, Yves Rocher Vakfı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut iş birliği ile Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan 12 farklı ağacın hikayesine ev sahipliği yapıyor. 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisi, Akasya'da 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Akasya Alışveriş Merkezi, Yves Rocher Vakfı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut iş birliği ile Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan 12 farklı ağacın hikayesine ev sahipliği yapıyor. Farkındalık kazandırmak amacıyla dün açılan 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisi, Akasya'da 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanata ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkılarla öne çıkan Akiş GYO yatırımı olan Akasya, bu kez de kapılarını Yves Rocher Vakfı ve Mehmet Turgut iş birliğiyle 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisi için açacak. Türkiye'nin ayrı noktalarında bulunan 12 farklı hikayesi olan ağacın başarılı fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tarafından fotoğraflanmasıyla tasarlanan sergi, Akasya'da 16 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

12 AĞACIN KADİM HİKAYESİ AKASYA'DA

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un fotoğrafladığı her bir ağacın hikayesini ise oyuncu Yetkin Dikinciler'in seslendirdiği sergi, ziyaretçilerine tarihsel ve duygusal bir yolculuk sunuyor. Anadolu'da binlerce yıldır var olan ve dünya doğal mirasının parçası anıt ağaçlarının kimi zaman aşk, kimi zaman da umut dolu hikayesinin anlatıldığı 'Sessiz Gözcüler' sergisinde, Burgulu Ahlat (Taşköprü, Kastamonu), Dilek Ağacı (Göbekli Tepe, Şanlıurfa), Zeytin Ağacı (Toroslar Beldesi, Mersin), Ağlayan Çınar, Emine Çınarı ve Ahtapot Çınarı gibi kadim Anadolu topraklarına kök salmış 12 ağacın fotoğrafları ziyaretçilerini bekliyor. Akasya'daki sergide, fotoğraflanan ağaçlar arasında Zonguldak'taki 4118 yaşındaki Gümeli Porsuğu ve 1100 yaşındaki Porsuk Ağacı, Antalya'da bulunan 1100 yaşındaki Arapastı Ağacı, İstanbul'da yer alan 1212 yaşındaki Ağıl Çınar gibi bin yaşını aşkın ağaçlar bulunurken Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürce büyüyebilmesi uğruna köşkünün yerini değiştirdiği 400 yaşındaki Ulu Çınar da yer alıyor.

"DOĞADAN ALDIĞINI DOĞAYA GERİ VERMEK"

"Doğadan aldığını doğaya geri vermek" mottosuyla yola çıkan Yves Rocher Vakfı ile fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un bu anlamlı iş birliğine ev sahipliği yapan Akasya, 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisiyle ağaçların dünya için önemini vurgulayarak farkındalık yaratacak. Akasya'da düzenlenen 'Sessiz Gözcüler' sergisi, bu köklü ağaçların sadece gezegenin geleceği için değil kültürel bellek için de mükemmel bir yapı taşı olduğunu vurguluyor.