Akademisyen ve grafik sanatçısı atık malzemelerden böcek figürleri üretiyor

Eskişehirli 53 yaşındaki akademisyen ve grafik sanatçısı Nilgün Salur, geri dönüşüm ve çevre kirliliğine dair farkındalık oluşturmak için atık malzemelerden böcek figürleri üretiyor. Salur'un ürettiği böcek figürleri, sergilerde ve giyilebilir sanat objelerinde yer alıyor.

Eskişehirli 53 yaşındaki akademisyen ve grafik sanatçısı Nilgün Salur, geri dönüşüm ve çevre kirliliğine dair farkındalık oluşturmak için atık malzemelerden böcek figürleri üretiyor.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatlar Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Salur, "Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Açısından Grafik Tasarım" konulu doktorasını yaptığı dönemde insanlığın doğada oluşturduğu tahribat üzerine atık malzemelerin kullanımına yöneldi.

Salur, bu kapsamda çevresinden topladığı atık kumaş, plastik ile teneke kutu gibi geri dönüştürülebilir nesnelerden nesli tükenmiş veya tükenmekte olan böceklerin figürlerini üretmeye başladı.

Geçen yıl teneke kutulardan yaptığı böcek figürlerini "ECHO" adlı sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunan Salur, son olarak atık kumaşlardan ortaya çıkardığı 30'dan fazla "kumaş böceği" 22-26 Mayıs'ta "Echo Bug" sergisinde Eskişehirlilerle buluşturdu.

İzmir'in Urla ilçesinde 30 Ağustos'ta düzenlenecek "Bana Güzel Bir Şeyler Söyle" başlıklı karma sergide de tişört ve pantolon parçalarına işlediği kumaş böcekleri sergileyecek olan Salur insanlığın çevreye verdiği zarara bir kez daha dikkati çekecek.

"Bu böcekler, aslında birisinin tişörtü veya pantolonu"

Nilgün Salur, AA muhabirine, doğadaki kirliliğin kendisini etkilediğini söyledi.

Doktora sürecinde grafik tasarımında kullanılan kağıt ve mürekkep gibi malzemelerin çevreye zararına dair çalışmalar yaptığını belirten Salur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir süre sonra kendimi bu işin içinde buldum. Önceki sergimde teneke kutulardan nesli tükenmiş ya da tükenmekte olan birçok böcek türünü konu almıştım. Yeni sergimde de tüketip attığımız kıyafetlerimizi yine böcekler üzerinden dönüştürmeyi hedefledim. Bu kıyafetleri toplamaya başladıktan sonra kullanıp attığımız birçok giysi olduğunu fark ettim ve birer sanat objesine çevirdim. Bu böcekler, aslında birisinin tişörtü veya pantolonu. Özellikle zeminlerde kot kumaşı kullandım. Üzerine de böcekleri işledim. İkinci adım olarak ise bunları 'giyilebilir sanat' adı altında tişörtlere çevirmeye başladım."

Salur ürettiği böcekleri diktiği tişörtlerin üzerine aktarmaya başladığını ifade etti.

İnsanların bu tişörtleri giymesi sonucu toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediğini dile getiren Salur, "Çevremdekiler, 'Bu tişörtler ne anlama geliyor?' diye soruyorlar. Ben de nesli tükenmekte olan böceklerin yorumlaması olduğunu söylüyorum. Günümüzde birçok şeyi tüketiyoruz ve atıyoruz fakat bunları birer giyilebilir sanat objesine dönüştürebiliriz. Çalışmalarım insanların hoşuna gidiyor. Gelecekte bizi su ve gıda kıtlığı gibi olaylar bekliyor. Kullandıklarımızı atmak yerine tekrar kullanabiliriz." diye konuştu.

Salur, gelecekte evlerde kullanılmayan günlük malzemeleri de böcek figürlerine dönüştürmek istediğini sözlerine ekledi.