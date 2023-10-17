AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Kitap Fuarı'nda stantları gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 6. Kayseri Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde altıncısı düzenlenen kitap fuarına katılan Şen, stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Şen, AA muhabirine, Kayseri Kitap Fuarı'nın büyük bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kitap fuarına ilgiden mutlu olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:

"Ziyaretçi sayısının milyonu aşması bekleniyor. Bizim için bu çok büyük bir başarı. Hafta içi olmasına rağmen bu kalabalık gerçekten çok sevindirici. Kitapsız olmaz. Yarışsız, düşüncesiz, bilgisiz, bilimsiz, kültürsüz olmaz. Kayseri bunu göstermiş, çok tebrik ediyorum. Bu çok heyecan, sevinç ve mutluluk verici bir şey. Yani kitabı yazıyorsunuz da okunuyorsa kıymeti oluyor. Okuyucularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar."

Okurları için "Zihin Çizgileri" kitabını imzalayan Şen'e, ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti.