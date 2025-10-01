Ailemiz Geleceğimiz Yarışması Düzenleniyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, toplumda ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması amacıyla 'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması' düzenlenecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Aile Yılı'na özel 'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması' düzenlenecek. Yarışma ile milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olan ailenin, modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılınmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Yarışmayla, kadim değerlerin yüceltilmesi, ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması, ayrıca toplumda aile bilincinin güçlenmesine öncülük eden, değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran aile yapısının öneminin daha görünür kılınması amaçlanıyor.

YAŞ SINIRI BULUNMUYOR

'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması', kategori sınırlandırması olmaksızın aile ilişkileri, gündelik yaşamın samimi ve doğal anları, ailelerin sosyal yaşama katılımı, kuşaklararası bağlar ve etkileşim, ailelerin bir araya geldiği özel ve geleneksel günler ile aile ve çocuk ilişkisi temalarını içerecek. Profesyonel fotoğraf makinesi ya da akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların gönderilebileceği yarışmaya katılım ücretsiz olurken, bir kişi en az 1, en fazla 5 fotoğrafla başvuru yapabilecek. Yaş sınırının bulunmadığı yarışmada, 1'ince 150 bin lira, 2'nciye 100 bin lira, 3'üncüye 75 bin lira ödül verilecek. Buna ek olarak, 25 bin liralık mansiyon ödülünün verileceği yarışmada, sergileme ödülü kazanan fotoğraflar düzenlenecek sergilerde yer alacak. Yarışmaya başvurular, 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 'ailemizgelecegimiz.com' adresi üzerinden yapılabilecek.