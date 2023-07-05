Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nasreddin Hoca Şenliği'nde göle maya çaldı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyuncu Çetin Altay'ın canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca ile birlikte göle maya çaldı. Şenlikte konuşan Bakan Göktaş, 'Nasreddin Hoca'nın başından geçen olaylara verdiği ilginç tepkiler onu dünyaca ünlü biri haline getirdi. Hatta biz Brüksel'de heykelini dikmiştik. Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır; bazen her iki tarafa da haklısın der, olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten ve hoş görüden yanadır.' dedi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyuncu Çetin Altay'ın canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca ile birlikte göle maya çaldı. Şenlikte konuşan Bakan Göktaş, 'Nasreddin Hoca'nın başından geçen olaylara verdiği ilginç tepkiler onu dünyaca ünlü biri haline getirdi. Hatta biz Brüksel'de heykelini dikmiştik. Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır; bazen her iki tarafa da haklısın der, olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten ve hoş görüden yanadır.' dedi.

'64'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezindeki Nasreddin Hoca Meydanı'nın da düzenlenen törenle başladı. Şenlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyuncu Çetin Altay'ın canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca ve beraberindekiler 'Ya tutarsa' diyerek, göle maya çaldı. Maya çalma töreninin ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Nasreddin Hoca, Anadolu topraklarının yetiştirdiği çok özel isimdir. Sivrihisar'da doğduğu biliniyor ama Nasreddin Hoca'nın başından geçen olaylara verdiği ilginç tepkiler onu dünyaca ünlü biri haline getirdi. Hatta biz Brüksel'de heykelini dikmiştik. Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır; bazen her iki tarafa da haklısın der, olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten ve hoş görüden yanadır. Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir. Gündelik hayatın içinde yakaladığı ilginç detaylarla insanlara unutulmaz mesajlar vermiştir. Ahlaki vurgular da taşıyan fıkraları, Anadolu dışında da pek çok okuyucunun ilgisini çekmiştir. Bu anlamda Türk İslam kültürünün bütün dünyada tanınmasını sağlayan bir kültür elçisi olduğunu düşünmek de mümkündür. Nasreddin Hoca, yaşadığı dönemde, hem imam hem kadı olarak görev yapmıştır. Bazen de halkın isteklerini Hükümdara bildiren bir siyasi lider imajı çizmiştir. Çok yönlü kişiliği ile eğitimli ve nüfuzlu insanların topluma nasıl faydalı olacağına ilişkin işaretler de sunmaktadır.' dedi.

'AİLE BAĞLARINI KUTSAL BİR EMANET GİBİ KORUYAN ÖZEL BİR MİLLETİZ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı 'Bu dönemde, küresel odakların bütün dünyaya yaymaya çalıştığı, aileye ve topluma zarar veren unsurlarla mücadelemizi artıracağız. İnsan doğasına aykırı söylemlerin yol açtığı zarara karşı farkındalık çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Biz tarih boyunca, hür ve özgür yaşayan, hiçbir esarete boyun eğmeyen fakat aile bağlarını kutsal bir emanet gibi koruyan, özel bir milletiz. Bu noktada özgürlük adı altında kültürümüzün örselenmesine asla fırsat vermeyiz. Kadim Türk milleti olarak milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle yüzyıllar boyunca ayakta kaldık. Bu güçle toprağa kök saldık, bu güçle gelecek günlere hazırlandık. Türkiye Yüzyılı'na ulaştığımız şu günlerde bu noktaya ulaşmamızda maddi manevi payı olan tüm tarihi şahsiyetleri hayırla yad ediyoruz. Doğu Türkistan'dan Macaristan'a, Güney Sibirya'dan Kuzey Afrika'ya, Çin'den Rusya'ya, İtalya'dan İngiltere'ye pek çok coğrafyaya ulaşan, Türk İslam kültürünün güler yüzü Nasreddin Hoca'yı da rahmet ve şükranla anıyorum.' (DHA)