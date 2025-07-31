Aile ve Çocuk Dostu Yapım Ödülleri Projesi Başlatıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliğiyle, aile yapısını güçlendiren ve çocukların gelişimini destekleyen dizi, film ve programların teşvik edilmesi amacıyla ' Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan proje, aile yapısını güçlendiren ve çocukların gelişimini destekleyen dizi, film ve programları teşvik etmeyi amaçlıyor. Dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride toplam 18 milyon lira ödül verilecek. 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ödül programına başvurular, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek. Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2025 olduğu ödül programında, değerlendirmeleri RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturacağı seçici kurul yapacak.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN PROJEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal değerleri yaşatan yapımları desteklemek, yayıncılıkta kalite ve sorumluluğu teşvik etmek, 2025 Aile Yılı kapsamında attığımız bu adımın temelini oluşturuyor. Aile yapımıza ve göz bebeğimiz çocuklarımızın gelişimine olumlu katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm medya hizmet sağlayıcılarımızı başvuruya davet ediyorum" dedi.