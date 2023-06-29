Ahlat'taki tarihi mekanlar Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi kümbetler ve doğal güzellikleri gezip, Ahlat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfediyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Selçuklu Meydan Mezarlığını, tarihi kümbetleri ve doğal güzellikleri geziyor.

Aydın'dan gelen Çağrı Bingöl, kentteki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiklerini söyledi.

Bingöl, "Bugün Ahlat'ın mağara evlerini gezdik. Daha sonra ise kümbetleri ve Selçuklu Mezarlığı'nı gezeceğiz. Buraların adını duyuyorduk ama gelmek nasip olmamıştı. Buralara gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel yerler." dedi.

Ankara'dan gelen Elif İlik de "Van Gölü Ekspresi ile geldik. İlk durağımız Ahlat Selçuklu Mezarlığı oldu. Çok uzun zamandır burayı merak ediyorduk. Trenden indiğimiz andan itibaren insanlar bize çok yardımcı oldu. Burada doğa, deniz ve tarih, üçü bir arada. Buradan da Van turu yaparak, Hakkari'ye gideceğiz. Bence herkes buraları gelip görmeli." ifadelerini kullandı.