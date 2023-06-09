Ahlat'ta Siyer-i Nebi maketleri sergisi açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Maketlerle Siyer-i Nebi Sergisi'nde İslam tarihi ve genel siyer konularının yanı sıra Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Fil Vakası, hakem olayı, Hira Mağarası, hicret, Sevr Mağarası, ilk mescid ve Küba Mescidi'ne ilişkin maketler yer aldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maketlerle Siyer-i Nebi Sergisi" açıldı.

Ahlat Müftülüğü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide İslam tarihi ve genel siyer konularının yanı sıra Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Fil Vakası, hakem olayı, Hira Mağarası, hicret, Sevr Mağarası, ilk mescid ve Küba Mescidi'ne ilişkin maketler yer aldı.

Programın açılışına katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, sergiyi düzenleyenlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık da "Her bir olayın ayrı bir maketi bulunuyor. Peygamber Efendimizin hayatını burada maketlerden görerek öğrenmeye çalışacağız. İnşallah hayırlı bir hizmet olacak." dedi.

Sergiye, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Yüksekokul Müdürü Harun koçak, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.