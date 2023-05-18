Ahlat'ta Müzeler Haftası programı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Müzeler Haftası kapsamında program düzenlendi.

Ahlat Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulası ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, programa katılan Kaymakam Batuhan Bingöl'e müze ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ardından Müze Araştırmacısı Selami Reisoğlu, Ahlat'ın kültürel miraslarının tanıtımıyla ilgili sunum yaptı.

Kaymakam Bingöl, yaptığı konuşmada, Ahlat'ın bir açık hava müzesi gibi olduğunu söyledi.

"Müzecilik, işin özünde eseri bulmayı, bulduğunuz eseri güzelce toplamayı metodolojik olarak tasniflemeyi, sonrasında sergileme ve muhafaza ederken de değerlendirmeyi gerektiriyor." diyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Bizde öyle değerli ve kıymetli bir ilçede yaşıyoruz ki açık hava müzesi gibi. Müzelere ana bakış açımız sosyal ve kültürel olarak geçmişteki insanların neler yaptığını görüp, değerlendirerek günümüzde yaşatmak. Burada yaşayan her bir çocuğa müzemizi tek tek göstermek gerekiyor. Şehrimizin çok ciddi anlamda sosyo-kültürel yapısını bilinçli bir şekilde anlatmak lazım."

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.