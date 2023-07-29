Ahilik Kültürüne Destek: Gardaş Yarenler Derneği Çocukları Esnafa Çırak Veriyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ahilik kültürünü yaşatmak isteyen Gardaş Yarenler Derneği, 40 çocuğu istedikleri iş üzerinden ilçedeki esnafa çırak verirken, proje ile özellikle el sanatı gerektiren mesleklerin kaybolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gardaş Yarenler Derneği geçmiş yıllardaki kültürü gelecek yıllara taşıyabilmek için derneğe üye 10 ile 18 yaşlarındaki küçük yarenleri esnaflara çırak verdi. Ahilik kültüründen esinlenen dernek yönetimi okulların yaz tatili olması ile birlikte derneğe üye olan 40 çocuğu meslek öğrenmeleri, geçmiş çıraklık kültürünü gelecek yıllara taşımak için kasap, çay ocağı, leblebici, aşçı gibi 17 ayrı mesleği icra eden esnafa çırak verdi. Derneğin küçük üyeleri tatil boyunca para kazanırken bir yandan da meslekleri öğrenecekler.

"Bazı el sanatlarının kaybolmamasını engellemek istiyoruz"

Sandıklı Gardeş Yarenler Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Demircan, gerçekleştirdikleri etkinlik ile yaptığı açıklamada, "Amacımız geçmişten aldığımız kültürümüzü gelecek nesille sözde değil özde olarak aktarmak ve bu şekilde yaşantılarını sağlamaktır. Bu anlamda Yaren Meclisimizde bulunan yarenlerimizin çocukları aynı şekilde yaren meclisimizde kurs verdiğimiz çocuklar geçmişte olduğu gibi Ahilik kültürünü sağlamak, çıraklık mesleğini yerine getirmek adına bazı mesleklere çırak vermeye başladık. Bu şekilde bazı el sanatlarının kaybolmamasının ve çırak bulunamamasının önüne geçmeği amaçladık. Bunun için çocukları çırak veriyoruz" dedi.

"Her ne meslek olursa olsun çırak yetişmiyor"

Motosiklet tamircisi olarak çalışan Ahmet Mangal isimli esnaf ise, çırak bulmakta zorlandıkları mesleklerinin devam edecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mangal, "Herkes çocukları okutmaya, üniversite mezunu etmeye yöneltti. Çocuklarda aile baskısı olsun, toplum kaygısı olsun bu durumdan okumaya yöneldi. Bu nedenle de sanayilerde de her ne meslek olursa olsun çırak yetişmiyordu. Hem kolunda bir altın bilezik, meslek olsun diye hem de birazcık esnaflığı, insanlığı öğrensin diye böyle bir uygulamaya başladık. Bende Yarenler Meclisinde yarenim. Çırağımda orda. İnşallah bir iki seneye kadar çırağımın benim elimi alacağını umuyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR