Ahilik Haftası'yaran' gösterisi ile kutlandı

ÇANKIRI - Çankırı'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ahilik geleneğini yaşatan yaran ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Çankırı'da 36. Ahilik Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı. Çelenk sunumuyla başlayan başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam eden kutlamada, Çankırı'da bulunan ve yaran kültürünü yaşatan ekip tarafından yöresel dans gösterileri yapıldı. Yaran ekibinin gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen törenlere Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.