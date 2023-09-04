Ağrı Halk Eğitim Merkezi Karaköse Sanat Kulübü Türkiye finallerinde temsil edecek

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Karaköse Sanat Kulübü halk oyunu ekibi Ağrı'yı Türkiye finallerinde temsil edecek.

2 Eylül 2023 tarihinde Ağrı'da düzenlenen Halk Oyunları Grup Yarışmalarında bölge birincisi olan Ağrı Halk Eğitim Merkezi Karaköse Sanat Kulübü halk oyunu ekibi Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

Halk Oyunları Grup Yarışmasında Geleneksel dalda Genç ve Büyükler kategorisinde birinci olarak yarışmaları tamamlayan halk oyunu ekibi bu dereceler ile Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. - AĞRI