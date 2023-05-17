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Ağrı'da mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü

Ağrı'da mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü

Kültür Sanat Haberleri

Ağrı'da kar ve yağmur sularıyla beslenen mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü.

Ağrı'da kar ve yağmur sularıyla beslenen mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Aşağıkent ile Ortakkent köyleri arasında bulunan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Kentte önceki yıla göre bu yıl ilkbaharda daha fazla etkili olan yağış, akarsulara yaradı.

Bulunduğu ovalara can suyu veren menderesler, dronla görüntülendi.

Yöredeki çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mendereslerin çevresindeki otlaklara çıkardı.

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Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Kültür Sanat

Ağrı Kültür Sanat Haberler

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