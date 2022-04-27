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Ağrı'da Kadir Gecesi programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Kültür Sanat
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Ağrı'da Kadir Gecesi programı düzenlendiAĞRI Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, Kadir Gecesi münasebetiyle Naatlarla O'nu (s.a.v.) Anıyoruz" programı düzenlendi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Kadir Gecesi programı düzenlendi

AĞRI Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, Kadir Gecesi münasebetiyle Naatlarla O'nu (s.a.v.) Anıyoruz" programı düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kültür Kongre Merkezi Anadolu Konferans salonunda, Kadir Gecesi münasebetiyle program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, naatların icra edilmesi ile devam etti. Program, Öğretim Görevlisi Adem Özdemir'in şiirini seslendirmesi ve Kadir Gecesi duasının okunmasının ardından sona erdi.

Düzenlenen programda konuşan Rektör Abdulhalik Karabulut, islamın yaşatıldığı bir bölgede yaşadıkları için şanslı olduklarını dile getirerek, "Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen bir gece. Kuran'ın nazil olduğu gece. Bu yüzden çok önemli. Bizler öyle şanslıyız ki Allah'ı rab olarak kabul etmiş bir toplumda dünyaya geldik ve hamdolsun bugün müslüman ve mümin olarak birbirimize bakıyoruz. Herkes Yusuf İslam olamayabilir. Bu Allah'ın çok büyük bir lütfu. Biz zaten yusuf İslam olarak dünyaya gelmişiz. İslam fıtratı üzerine dünyaya geldikten sonra Allah'ın kitabıyla tanışmışız, Allah'ın peygamberiyle tanışmışız." İfadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Kültür Sanat

Kuran-ı Kerim, Kadir Gecesi, Mevla, Ağrı, Kültür Sanat, Haberler

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