Afyonkarahisar Ulu Camii UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Afyonkarahisar'da 40 ahşap direk üzerine oturtularak yapılan Ulu Camii, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Cami, yaklaşık 750 yıldır dimdik ayakta durmaktadır.

40 ahşap direk üzerine çivi çakılmadan yapılan Ulu Camii UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde

Yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta duran cami, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 1272-1277 yılları arasında 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan tarihi Ulu Camii UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girdi. Yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta duran cami, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olarak listedeki yerini aldı.

Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib Ata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından çivi kullanılmadan 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak yaptırılan Ulu Cami yaklaşık 750 yıl geçmesine rağmen dimdik ayakta kalmayı başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında 'çivisiz cami' olarak bilinen eser mimari yapısı ile de büyük ilgi görüyor. Afyon Ulu Camii, Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli camiler grubu arasında yer alıyor. Ulu Camii, 40 adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edilen camiyi dönemin ünlü mimarlarından Emirhac Bey yaptı.

"İnşallah milletimiz tarafından camimiz en güzel şekilde korunacak"

Caminin UNESCO listesine girmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, caminin Selçuklu döneminde 1272-1277 yılları arasında yapıldığını ifade etti. Caminin ahşap işçiliğinin zirve örneklerinden birisi olduğunu vurgulayan Kazancı, "Bu bölgede geçmişte içerisinde 40 dükkanın bulunduğu ve arasta denilen bir çarşı varmış. Bu dükkanın yanında da bir mescit varmış, Sivrihisarlı Yusuf Efendi adına yapılmış bir mescit. O dönemde ne yazık ki bu mescit ve çarşı yanıyor. Onun ardından dükkanları yanan kişileri temsilen burada 40 direkli ahşap işçiliğinin zirve örneği olan bir cami inşa ediliyor. Cami 40 direk üzerine yapılmış ve her birine ayrı ayrı kilim motiflerinin işlendiği nadide bir eser. Camimiz UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne zaten adaydı, kabulde gördü Elhamdülillah. İnşallah milletimiz tarafından da camimiz en güzel şekilde korunacak" dedi.

Öte yandan, caminin çevresinde geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Belediyesi tarafından başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları ise devam ediyor.