Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünde erkek eziyeti geleneği sürüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde damada arkadaşları tarafından yapılan erkek eziyeti geleneği yıllardır devam ediyor. Damat, peruk takma, ruj sürme, kadın kıyafeti giyme gibi istekleri yerine getirmek zorunda kalıyor. Ayrıca sokak ortasında yemek yapma, yerleri süpürme gibi görevler de damada veriliyor. Bu geleneğin amacı, kadının ev işlerinin zorluğunu oyun ve eğlenceyle anlatmaktır.