Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi'nden Gençlere Sanat Eğitimleri

Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi, yaz programı çerçevesinde gençlere farklı alanlarda sanat eğitimleri vermeye devam ediyor. Gençlerin tatil dönemini verimli bir şekilde geçirebilmeleri ve sanatsal yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen bu eğitimler, ilçede giderek ilgi görmeye başladı gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak ve sanatın farklı alanlarını keşfetmelerine olanak tanımak amacıyla düzenlenen eğitimler arasında taş boyama, seramik şekillendirme, kaligrafi, ebru sanatı, karikatür ve resim gibi sanatlar bulunuyor. Gençler, alanında uzman Gençlik Çalışanı Muhammet Lokman Karademir eşliğinde bu sanat dallarını öğrenme ve geliştirme imkanı buluyor. Emirdağ Gençlik Merkezi'nin düzenlediği yaz programı, gençlerin kendilerini ifade etmelerini, yeni beceriler kazanmalarını, sanatın güzelliklerini keşfetmelerini ve sosyal faaliyetlere katılmalarını amaçlayan bir imkan sunuyor. Eğitimlere katılan gençler, hem öğreniyor hem de sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı yakalıyor.

Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi, yaz programı çerçevesinde gençlere farklı alanlarda sanat eğitimleri vermeye devam ediyor.

Gençlerin tatil dönemini verimli bir şekilde geçirebilmeleri ve sanatsal yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen bu eğitimler, ilçede giderek ilgi görmeye başladı gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak ve sanatın farklı alanlarını keşfetmelerine olanak tanımak amacıyla düzenlenen eğitimler arasında taş boyama, seramik şekillendirme, kaligrafi, ebru sanatı, karikatür ve resim gibi sanatlar bulunuyor. Gençler, alanında uzman Gençlik Çalışanı Muhammet Lokman Karademir eşliğinde bu sanat dallarını öğrenme ve geliştirme imkanı buluyor.

Emirdağ Gençlik Merkezi'nin düzenlediği yaz programı, gençlerin kendilerini ifade etmelerini, yeni beceriler kazanmalarını, sanatın güzelliklerini keşfetmelerini ve sosyal faaliyetlere katılmalarını amaçlayan bir imkan sunuyor. Eğitimlere katılan gençler, hem öğreniyor hem de sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı yakalıyor. - AFYONKARAHİSAR