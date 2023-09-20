Afyonkarahisar'da Miryokefalon Savaşı paneli düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Miryokefalon Savaşı' ile ilgili panel düzenlendi. Panelde savaşın önemi ve konumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Miryokefalon Savaşı' ile ilgili panel düzenlendi.

Panel kaymakamlık öncülüğünde Hocalar Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapıldı. 'Miryokefalon Savaşı' paneli düzenlendi. Pamukkale Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Hasan Kara, Doç. Dr. İbrahim Balık, Uz. Mustafa Yılmaz tarafından "Coğrafi Mekan Bağlamında Miryokefalon Savaşı'nın Önemi" anlatıldı.

Panelde Anadolu topraklarının artık Türkiye olarak anılmasını sağlayan, Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş olarak nitelendirilen ve Türkiye'de Yurttutan Savaşı olarak da bilinen Miryokefalon Savaşı'nın Hocalar ilçesi sınırları dahilinde bulunan Güre köyünden geçen Kufi Çayı-Boğazı'nda olduğu konusundaki iddialar akademisyenler tarafından dile getirilerek kanıtlar paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR