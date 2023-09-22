Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası Kutlamaları

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Esnaf ve sanatkarlar, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Törenlerde konuşmalar yapıldı, gösteriler ve halk oyunları sunuldu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün, Sultandağı Oda Başkanı Bilal Şeker, esnaf temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, siyasi pati temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ile vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Anıt Meydanı'ndan programın yapıldığı kapalı düğün salonu önüne kadar yürüdü. Törende konuşan Üstün, "Ahilik Türkler'in İslamiyet'i kabulünden önce Türk örf ve adetlerinin İslamiyet ile kaynaşmaya başladıklarından itibaren doğan bir Türk geleneğidir, töremizdir. Töremizi yaşatacağız, gelecek kuşaklara aktaracağız.

Bizi biz yapan töre, örf ve adetlerimizi çocuklarımıza çıraklarımıza aşılayabildiğimizde daha ferah günlerin bizleri beklediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Osmanlı ve Yareni isimli gösteri sonrası mehteran gösterisinin yapıldığı, halk oyunlarının sunulduğu programda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR