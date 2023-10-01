Afyonkarahisar'da 5. Gastro Afyon Festivali Başladı

Afyonkarahisar, 5. Gastro Afyon Festivali ile büyük bir etkinliğin startını verdi. Şehrin zengin mutfak kültürünü, eşsiz lezzetlerini ve gastronomiyle dolu deneyimlerini keşfetmek isteyen yerli yabancı binlerce kişi, Afyonkarahisar Motor Sporları Alanı'nda 3 gün sürecek festivale akın etti.

Afyonkarahisar, 5. Gastro Afyon Festivali ile büyük bir etkinliğin startını verdi. Şehrin zengin mutfak kültürünü, eşsiz lezzetlerini ve gastronomiyle dolu deneyimlerini keşfetmek isteyen yerli yabancı binlerce kişi, Afyonkarahisar Motor Sporları Alanı'nda 3 gün sürecek festivale akın etti.

Yerel malzemelerin ustalıkla kullanıldığı, geleneksel tariflerin modern dokunuşlarla buluştuğu lezzetler ilk günden damakları şenlendirdi. Ayrıca Afyonkarahisar mutfağını dünya mutfaklarıyla buluşturan festivalde ünlü şeflerin sunumları, yeme-içme atölyeleri, yarışmalar her yaş grubunun beğenisini kazandı.

GASTRONOMİ SOKAĞI

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festival öncesi eşi Burhan Selim Yiğitbaşı ile birlikte önlüklerini takarak mutfak tezgahının başına geçti.

Tarhana çorbası, yaprak sarması, sucuklu yumurta ve salata yapan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın, UNESCO tarafından Gaziantep ve Hatay ile birlikte 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildiğini söyledi. Yiğitbaşı, "Uluslararası gastronomi şehri olmak çok kıymetli. Yaratıcı şehirler ağına dahil edilen şehirlerin bir sorumluluğu var.

Bu kapsamda 'Gastronomi Müze'miz, 'Gastronomi Konağı'mız var. Belediyemiz tarafından gastronomi sokağı da yapılıyor. Festivalimiz, hem yerli hem de yabancı turistleri çekmenin, şehrimize onları davet etmenin, şehrimizin özgün taraflarını anlatabilmenin, tarihimizi, kültürümüzü onlara gösterebilmenin bir yolunu da sunmuş oluyor" dedi.

39'U TESCİLLENEN 600 YÖRESEL LEZZETİMİZ VAR

Festivalde önlüğünü takan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek'le Sakala Sarkan Çorbası, Haşhaşlı Bulgur Pilavı, Gaygana ve Kaşık Salata'dan oluşan bir menü hazırladı.

Başkan Zeybek Afyonkarahisar'ın 8 bin yıllık tarihi geçmişi olan kadim bir şehir olduğunu belirterek, "İşte bu tarih mutfağımızın zenginleşmesindeki en büyük etken. 600'e yakın yöresel lezzetimiz var, 39'unu tescillettik.

Diğer ürünlerimiz için müracaatlarımızı yaptık. Bu bizim zenginliğimiz" diye konuştu.