Afrika Haftası Programı düzenlendi

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve Uluslararası Genç Derneği, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Afrika Haftası Programı düzenledi. Program kapsamında fotoğraf sergisi, atölyeler, ödüllü Kahoot yarışması, kahve ve Afrika yemekleri ikramı ile çeşitli etkinlikler ve "Afrika'ya Türkiye'den Bakmak: Gelecek, Algı ve Politika" başlıklı panel düzenlendi.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve Uluslararası Genç Derneği, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Afrika Haftası Programı düzenledi.

AKEM Genel Koordinatörü Dr. Ensar Küçükaltan, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa ilişkin "Afrika Günü, bugüne dek Türkiye'de çok daha fazla gündem olması gereken, önemi geç keşfedilse de ülkemizin Afrika'ya dair açılımında önemli bir etkinlik." ifadesini kullandı.

AKEM olarak düzenlenen organizasyonda Afrika kültürüne, siyasetine, sanatına değinme imkanı bulduklarını belirten Küçükaltan, "Yemeklerini, kahvelerini tadıp kadim kıta ile hemhal olduk. Ümidimiz gelecek yıllarda 'Geleceğin Kıtası Afrika'ya' dair bu tip organizasyonların artarak devam etmesi ve Türkiye'nin kıtadaki ilişkilerini geliştirmesine vesile olunması." diye konuştu.

Program kapsamında fotoğraf sergisi, atölyeler, ödüllü Kahoot yarışması, kahve ve Afrika yemekleri ikramı ile çeşitli etkinlikler ve "Afrika'ya Türkiye'den Bakmak: Gelecek, Algı ve Politika" başlıklı panel düzenlendi.