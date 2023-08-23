Afganistan Kültürel Sergisi Ankara'da Açıldı

Afganistan'ın bağımsızlığının 104. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen 'Afganistan Kültürel Sergisi'ne Türk ve yabancı davetliler katıldı. Sergide, Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergilendi.

Afganistan'ın bağımsızlığının 104. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen sergiye Türk ve yabancı davetliler katıldı.

Sergide, Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimlerine ve el işi ürünlerine yer verildi.

Afganistan tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini yansıtan resimlerin yanı sıra ülkeye özgü el işi halılar, geleneksel kıyafetler ve takılar davetlilere tanıtıldı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, basın mensuplarına Türkçe olarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Afganistan arasındaki ortak kültürü göstermek ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bu tür sergilerin önemli olduğunu söyledi.

Sergide, Türkiye'de yaşayan 25 Afgan sanatçının eserlerine yer verildiğini dile getiren Ramin, "Afganistan ile Türkiye arasında çok önemli ortak kültürel değerler var. Bu sergi, Afganistan ve Türkiye arasındaki ortak kültürel değerleri gösteriyor." dedi.