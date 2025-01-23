AFAD Ekipleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları toplantı odasındaki dev ekranda inceledi.

Oylamayı ortak yapan arama kurtarma görevlileri, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan polis helikopterini arama çalışmalarına katılan ekip arkadaşlarının yer aldığı "Karanlığa ışık olanlar" başlıklı kareyi seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesini seçen ekip, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafını oyladı.

Ekip, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karelerini tercih etti.

Afad Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Tacettin Kiraz, seçkide yer alan fotoğrafların birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu ifade etti.

Kiraz, "Arkadaşlarımızla birlikte tüm fotoğraflara baktık ve ortak beğendiğimiz karelere oylarımızı kullandık. Tüm fotoğraflar birbirinden güzel ve değerliydi. Fakat haber kategorisindeki 'Karanlığa ışık olanlar' karesi bizleri ayrıca duygulandırdı. AFAD olarak her türlü zorlu şartlarda görev alıyoruz ve o karede Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopteri arama çalışmasına katılmıştık. Onun için oylarımızı düşünmeden o kareden yana kullandık. Anadolu Ajansı'na emekleri için teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.