ADOB, Cumhuriyet Bayramı Konseriyle 100. yılı kutladı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını Cumhuriyet Bayramı Konseriyle kutladı. Konserde Türk müziği ve Batı müziğinden seçkin eserler seslendirildi ve sanatseverler dakikalarca alkışladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını "Cumhuriyet Bayramı Konseri"yle kutladı.

Opera Sahnesindeki konser öncesinde fuaye alanına, Kurtuluş Savaşını anımsatan cephane dekoru kuruldu.

Başrejisörlüğünü Şenol Talınlı'nın yaptığı konserde, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin eserin anlatıcılığını Devlet Tiyatroları Sanatçısı Gaye Alacacı üstlendi.

ADOB Orkestrası'nı Deniz Erdinç'in yönettiği konserde, İlker Kömürcü tarafından bestelenen 100. Yıl Marşı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki opera parçalarından Tosca'dan "E Lucevan le Stelle", Carmen operasından ise "Habanera" aryası başta olmak üzere Türk müziği ve Batı müziğinden seçkin eserler seslendirildi.

Mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Arda Doğan ve bariton Cem Beran Sertkaya'nın eserler seslendirdiği konseri, sanatseverler dakikalarca ayakta alkışladı.