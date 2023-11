Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubu'nun sergisi açıldı

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubu'nun "Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" başlıklı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) açılan sergide, Bengün ve Cengiz Gül ile Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı koleksiyonundan eserler, gümüş işçiliğinin uygulandığı giysi, süs eşyası ve silahların yanı sıra Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubu'nun bugüne uyarladığı takı çalışmaları beğeniye sunuldu.

Açılışta konuşma yapan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Çerkeslerin öteden beri kendi geleneklerine, örflerine, aile büyüklerine, kültürlerine sahip çıktıklarını bir tarihçi, bir üniversite hocası olarak yakından takip ediyorum. Kendi aralarındaki özel dayanışma hatta 'bazen Çerkes mi olsaydım' dedirtiyor bana. Aslında esas olan insan olmak, kendi doğup büyüdüğümüz toprakları unutmamak, kültürü unutmamak." dedi.

"Kadim Çerkes kültürünün etnografik eserleri de burada"

TİEM Müdürü Ekrem Aytar da sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek "Biz sergiyi sadece el sanatları olarak düşünüyorduk ama sergiyi gezdiğimizde göreceğiz, kadim Çerkes kültürünün etnografik eserleri de burada var. Bu eserlerden yola çıkarak yapılan, günümüze ait objeleri de görmekten mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Yurdakul ise kardeşiyle beraber uzun yıllar önce kendi kültürlerine ait sembolleri kıyafetleri üzerine taşıma amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yurdakul, bu çalışmalarının gelişmesiyle yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 8 kez sergi açtıklarına işaret ederek "Bu sergi Adiyuf Grubu'nun çalışmalarının da dahil olduğu bir sergi. Organizasyon için bir haftadır çalışıyoruz. Sergide yeni ve eskiyi bir arada hazırlamamızın bir nedeni eskiyi tekrar, birtakım objelerde yaşatmak istediğimizden dolayıdır. Örnek aldığımız eski eşyaları sergiliyoruz." diye konuştu.

"Çerkes el sanatlarındaki her motif bir şeyi anlatır"

Sergide antika silahlar, silah askıları, dokuma kıyafetlerin yer aldığını, bu eserlerden ve tekniklerden esinlenerek de el işiyle hazırlanan takıların görülebileceğini söyleyen Yurdakul, "Gördüğünüz takıların hepsi, elbiselerimizin, silahlarımızın kullandığımız başka şeylerin üzerinde de var olan şeyler. Daha önce bunlar gümüş iplerle örülüyordu. Şimdi biz gümüş tellerle örüyoruz." dedi.

Yurdakul, geçmişten bu yana Çerkes kadınlarının el sanatlarına çok önem verdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çerkes el sanatlarındaki her motif bir şeyi anlatır. Her türlü ip, bir yerde kullanılır. Parmakla ördüğümüz şeritlerin en ince şekli elbiselerin dış dikiş yerlerini örtmek için kullanılır ama bu simli ipten de olabilir, normal ipten de olabilir. Parlaklık ve çok malzeme sosyal statüyü ifade eder aslında. En önemlisi kız evlendiği vakit yine kendi soyadıyla anılır. Bunun devam etmesi için de kız gelin olduğu vakit çeyizini dağıtır. Çeyizinin hiçbir şeyinden istifade edemez. Bir tek evden çıktığı elbisesi üzerinde kalır, bu elbise çok özeldir. Üzerine yapılan motiflerin arasına bir yere sülale damgası işlenir. Dolayısıyla ölünceye kadar eşinin ailesiyle gittiği her yere o elbiseyi giyer ve o elbisedeki damgadan yani sembolden ötürü herkes onun hangi ailenin kızı olduğunu bilir."

Sergi, 10 Aralık'a kadar açık kalacak.