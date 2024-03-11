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Adıyaman'daki Mağaraların Tescillenmesi İçin Çalışma Başlatıldı

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Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki mağaralarda inceleme yaparak rapor hazırlayacak ve tescil için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunacak.

Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki, mağaraların yer aldığı 30 hektarlık alanın tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Müze Müdürlüğü ekipleri, Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminin kalıntılarını taşıyan merkeze bağlı Gümüşkaya köyündeki Fırat Nehri kıyısında bulunan çok katlı mağaralarda inceleme yaptı.

Ekipler, incelemenin ardından 30 hektarlık alan için hazırlayacakları raporu tescil için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunacak.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Fırat'ın kıyısında bulunan çok katlı ve tek katlı mağaraların görenleri çok etkilediğini söyledi.

Bu nedenle bölgede incelemelerde bulunarak tescil çalışmalarını gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Alkan, şöyle devam etti:

"Fırat Nehri'nin her iki yakasında bulunan çok katlı mağaralar ve tek katlı mağaralar ile burada çok kompleks bir alan bulunuyor. Antik dönem yürüyüş yolları, milattan sonra 2'nci yüzyılda Pottinger haritasında belirtilen ve günümüzün anıtsal köprüsü olan Kızılin Köprüsü ile yaklaşık 10 kilometre mesafede çok katlı mağaralar bulunuyor. Özellikle Roma dönemine ait mezarlar ve sunu çukurlarıyla birlikte burası çok önemli bir yapıya sahiptir."

Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğuna dikkati çeken Alkan, "Antik dönemde Fırat'a inen yolların olması burada daha önceki ulaşımın da kayıklarla yapıldığını gösteriyor. Burada doğa ve kültür turizmi bir arada yer alıyor. Yaptığımız incelemeler sonucunda içerisinde çok katlı mağaralar, Roma dönemine ait mezarlar, antik dönem yolları olan bu 30 hektarlık alanı kurula sunarak tescillendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gümüşkaya Köyü Muhtarı Hasan Ünlü ise yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Fırat Nehri Şanlıurfa Adıyaman Kültür Sanat Güncel Haberler

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