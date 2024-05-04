Adıyaman'da Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı
Adıyaman'da bulunan Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine ait kaya mezarı bulunması üzerine kazı ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Müze Müdürü Mehmet Alkan, çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını ve şu ana kadar 2 adet kaya mezarının ortaya çıkarıldığını belirtti. Ziyaretçileri bölgeye davet eden Alkan, kazıların devam edeceğini söyledi.
Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki alanda yeni dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını aktaran Alkan, "Turuş Kaya Mezarları'nda bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı. 3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz. Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık." dedi.
Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.