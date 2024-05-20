Adıyaman'da 2 Bin 100 Yıllık Tokalaşma Anıtı ve Yazıt Sergilenmeye Başlandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan ve 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen tokalaşma anıtı ve yazıt, yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Perre Antik Kenti'nde sergilenmeye başlandı.

18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Perre Antik Kenti'nde program düzenlendi.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda tokalaşma anıtı ve yazıt ziyaretçileriyle buluştu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, askeri helikopterle taşınan tokalaşma anıtı ve yazıtın sergilenmeye başlandığını söyledi.

Alkan, "Hafta kapsamında Perre Antik Kenti'nde çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda Gerger ilçesinden getirdiğimiz stelleri burada sergilemeye başladık. Biz buradan yerli ve yabancı turistleri bu eserlerimizi görmeye davet ediyoruz." dedi.

Etkinlikler kapsamında kentteki özel bir okuldaki öğrenciler kazı alanında kazı çalışması gerçekleştirdi.