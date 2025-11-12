Haberler

Adıyaman'da 1800 Yıllık Oda Mezarı Bulundu

Adıyaman'da 1800 Yıllık Oda Mezarı Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucunda 1800 yıllık nitelikli bir oda mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Mezarda kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunduğu belirtiliyor.

Adıyaman'da, Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmaları kapsamında yeni oda mezarı bulduklarını ifade etti.

Nitelikli bir oda mezarını gün yüzüne çıkardıklarını belirten Alkan, "İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmında ise çapraz figürler yer almakta." dedi.

Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getiren Alkan, "Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından burada çeşitli tanıtımlar yapılmasıyla günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Kültür Sanat
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.