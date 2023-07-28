Adıyaman Belediyesi Tarihi Konakları Restorasyon Ediyor

Adıyaman Belediyesi, kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak adına başlattığı projede il merkezindeki tarihi konakların restorasyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak adına başlattığı projede il merkezindeki tarihi konakların restorasyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor.

Adıyaman'da tarihi ve kültürel mirası koruma çerçevesinde özellikle turizm potansiyeli bakımından teşvik edici dokuların aslına uygun şekilde bakım ve onarım çalışmaları, Adıyaman Belediyesi tarafından kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak adına başlatılan proje ile beraber Adıyaman Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Adıyaman' da sivil mimari örneklerinden olan Talat Efendi Konağı ve Mehmet Ağa Konağı'nın yapım ihalesi ve restorasyonu Adıyaman Belediyesinin girişimleriyle, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulan ihale projesi onaylandı.

Adıyaman'ın Kap Cami Mahallesinde bulunan Mehmet Efendi Konağı Yapım İhalesi bugün gerçekleştirildi ve İmamağa Mahallesindeki Talat Efendi Konağının Yapım Projesi ise onaylandı.

Yakında yapım ihalesi tarihi belirlenecek olan tarihi yerlerin restore çalışmaları kent merkezinin kültürel kimliğinin korunmasında önemli roller üstlenecek.

Proje çalışmalarında yer alan yetkililer yaptıkları açıklamada, "Şehrimizin kültürel varlıklarını yaşatmak adına başlatılan proje çalışmalarına tarihi yapıların asli şeklini korumak için titizlikle devam ediyoruz. Kültürel varlıklarımızın, gelecek nesillere aktarılması hususunda hepimiz üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN