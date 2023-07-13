Adile Sultan Türbesi Çökme Riskiyle Karşı Karşıya

Feridun AÇIKGÖZ / -EYÜPSULTAN'DA bulunan 174 yıllık Adile Sultan Türbesi çökme riski nedeniyle kalaslarla desteklendi. Türbenin içindeki bakımsızlık da dikkat çekiyor. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Adile Sultan İstanbul için çok özel biridir. Maalesef İstanbul'daki kültür varlıklarının hepsini her zaman koruyamıyoruz ve aynı zamanda ziyaret edemiyoruz. Bir şekilde türbesinin de herhalde daha iyi korunması ve bakımının sağlanması gerekiyor" dedi.< Eyüpsultan'da, Sultan II.Mahmud'un kızı ve Sultan II. Abdülhamid'in halası olan Adile Sultan ve aile üyelerinin defnedildiği toplam sekiz mezarın bulunduğu 174 yıllık Adile Sultan Türbesi bakımsızlık ve çökme riski dikkat çekiyor.