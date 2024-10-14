Üye Girişi
Haberler

Adigey Cumhuriyeti OŞAD Çerkes Halk Dansları Topluluğu Sinop'ta Sanatseverlerle Buluştu

Adigey Cumhuriyeti OŞAD Çerkes Halk Dansları Topluluğu Sinop'ta Sanatseverlerle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafkas kültürünü tanıtmak amacıyla Sinop'ta gerçekleştirilen etkinlikte, OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu dans gösterisi sundu. Yöresel elbiselerle yapılan gösteri büyük ilgi gördü.

Adigey Cumhuriyeti OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu Sinop'ta sanatseverlerle bir araya geldi.

Kafkas kültürünün tanıtılması amacıyla Sinop Kafkas Derneği ev sahipliğinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu dans gösterisi sundu.

20 kişilik grup tarafından yöresel elbiselerle yapılan gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Gösteri sonunda dans topluluğu üyelerine, kente özgü el yapımı tekne maketleri hediye edildi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Kültür Sanat Yaşam sinop

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan tarihi geri dönüş

 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabinede bakanlar değişikliği Resmi Gazete'de (15 Ekim 2024) yayınlandı mı? 15 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.