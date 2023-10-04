Genç kadın yazarların seslerini duyurmak, kadınların yazdıkları nitelikli öyküleri geniş kitlelere ulaştırmak için 'Adı: Kadın-Öykü Seçkisi Projesi' hayata geçirildi. Projenin temel amacı, genç kadın yazarların yoluna ışık tutmak, onların kitapseverlerle buluşmasını sağlamak. Adı: Kadın öykü seçkisiyle aynı zamanda başka kadınların hayatlarına da dokunulması amaçlanıyor. Kadın yazarların hayat vereceği kitabın gelirinin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.

Genç kadın yazarların seslerini duyurmak, kadınların yazdıkları nitelikli öyküleri geniş kitlelere ulaştırmak için 'Adı: Kadın-Öykü Seçkisi Projesi' hayata geçirildi. Projenin temel amacı, genç kadın yazarların yoluna ışık tutmak, onların kitapseverlerle buluşmasını sağlamak. Adı: Kadın öykü seçkisiyle aynı zamanda başka kadınların hayatlarına da dokunulması amaçlanıyor. Kadın yazarların hayat vereceği kitabın gelirinin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.

Adı: Kadın projesinin yaratıcısı ve sahibi, televizyon programcısı, yönetmen ve yazar Yasemin Seven Erangin. Projenin koordinatörü ise gazeteci yazar Ülkü Yağmur Ural.

Genç kadın yazarların öykülerini göndereceği seçkinin jürisi de kadın yazarlardan oluşuyor. Jüride Buket Uzuner, Özlem Pekcan, İpek Özbey, Hatice Meryem, Elçin Poyrazlar, Ayşen Şahin, Ayçe Güçlüten, Elif Key, Ayçe Erkol ve Gönül Demircioğlu yer alıyor. Gönderilen öyküler jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek öykü seçkisine dahil edilecek.

Adı: Kadın öykü seçkisi Ayrıkotu Yayınevi tarafından yayınlanacak. 8 Mart 2024'te Dünya Kadınlar Günü'nde kitapseverlerle buluşacak.

Başvurular, 11 Aralık saat19: 00'a kadar 2023kadinlar.yaziyor@gmail.com adresine yapılabilecek.