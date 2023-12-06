Üye Girişi
Haberler

Adanalı kebapçının şarkısı milyonlarca kez dinlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adanalı kebap ustası, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti. Milyonlarca kez dinlenen şarkı büyük beğeni toplarken kebapçı, 'Adana Kebap ile ilgili şarkı pek yoktu. Yazmak istedim' dedi.

Kebaba olan aşkından şarkı yazdı, klip çekti

Adanalı kebapçının şarkısı milyonlarca kez dinlendi

Kebapçı Yaşar Aydın :

"Yaptıklarımı şarkıda anlattım"

ADANA - Adanalı kebap ustası, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti. Milyonlarca kez dinlenen şarkı büyük beğeni toplarken kebapçı, "Adana Kebap ile ilgili şarkı pek yoktu. Yazmak istedim" dedi.

Kentte 35 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, geçtiğimiz senelerde boru kebabını icat edip kent mutfağına yeni bir lezzet kazandırdı. Ardından Aydın, boru kebabını tanıtım için uzaya yolladı.

Adana Kebap ile ilgili şarkı olmadığı için Aydın, şarkı yazmaya karar verdi. Önce 'Yelle Ağam Yelle' isimli şarkıyı yazan Aydın, ardından da klip çekti. Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde klibi çeken Aydın, daha sonra sosyal medya platformlarına yükledi.

Milyonlarca kez dinlenen şarkı, büyük beğeni de topladı.

Aydın, "Şarkıyı yazarken yaptığım işlerinden bahsettim. Boru kebap yaptım, uzaya kebap yolladım ve yaptıklarımı şarkıda anlattım. Şarkı çok güzel izleniyor. İnsanlar piknik yaptıklarında dahi kebap yellerken bu şarkıyı etiketleyecekler. Klibi çok güzel yerlerde çektik. Adana'nın güzel yerlerini gösterdik. Adana'nın tanıtımında etkimiz oluyorsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Aydın Adana Yemek Müzik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title