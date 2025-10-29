Adana'nın UNESCO 'Gastronomi Şehri' Ünvanı Beklentisi

Türkiye'nin önemli turizm ve gastronomi merkezlerinden Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "gastronomi şehri" olarak dahil edilmek için yaptığı başvurunun sonucunu heyecanla bekliyor.

Tescilli kebabından içli köftesine, mumbarından şalgamına ve taş kadayıfına kadar çok sayıda lezzetin yer aldığı kentte, işletmeler 30 Ekim'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak toplantıda açıklanacak nihai sonucun olumlu olmasını umut ediyor.

Valilik koordinatörlüğünde yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu yapılan ön başvurusu Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan değerlendirmede olumlu sonuçlanan Adana, Semerkant'tan gelecek güzel haberle UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer almak istiyor.

"Herkes Adana'ya yöresel lezzetlerini tatmak için seyahat ediyor"

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, Adana'nın, 500'ün üzerindeki lezzetiyle Türk mutfağının vazgeçilmez şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "gastronomi şehri" olarak girmesiyle ilgili sürecin şu ana kadar sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade eden Köşger, Semerkant'tan da güzel haber almayı umut ettiklerini belirtti.

Adana'nın birbirinden güzel lezzetiyle bu ünvanı hak ettiğini anlatan Köşger, şöyle konuştu:

"Uluslararası bir süreç, son ana kadar biz çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor. Bir olumsuzluk beklemiyoruz ama dediğim gibi bu uluslararası bir organizasyon, ilan edilinceye kadar heyecanla bekleyeceğiz."

Vali Köşger, Adana'nın "gastronomi şehri" ünvanını almasının yöresel tatlarının dünya çapında daha fazla tanınmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ünvanın kentin turizmini daha da hareketlendireceğini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Adana, UNESCO'dan gastronomi şehri ünvanı almasa bile bu alanda ülke çapında bir tanınırlığı var. Herkes Adana'ya yöresel lezzetlerini tatmak için seyahat ediyor. Gastronomi şehri ünvanı, bunun bir üst seviyeye çıkarılması yönünden özel bir önem taşıyor. Gastronomi şehri ünvanını aldıktan sonra Türkiye'deki diğer şehirlerin arasına katılması, Adana'nın turizmine ve tüm bileşenlerine önemli katkı sağlayacak."

İşletmeler de sonucu heyecanla bekliyor

İşletmeci Cihangir Korkmaz da "gastronomi şehri" ünvanı konusunda heyecanlı olduğunu söyledi.

Ünvanla Adana lezzetlerinin daha çok tanınacağına dikkati çeken Korkmaz, "Sonucu merakla bekliyoruz. Adana'ya zaten yemek için geliniyordu, bundan sonra inanılmaz bir artış olacağını düşünüyorum. Yurt dışından da ziyaretçiler gelip yerinde görmek isteyecekler." diye konuştu.

İşletmeci Onur Akbaş ise Adana'nın 7 gün 24 saat yeme ve içmenin hiç bitmediği bir şehir olduğunu ifade etti.

Adana'nın gastronomi ünvanını almakta geç kaldığını belirten Akbaş, 30 Ekim'de açıklanacak nihai sonuç için heyecanlı olduklarını kaydetti.