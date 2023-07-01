Adana'nın Feke ilçesinde Tapan Lavanta Festivali başladı

Feke Belediyesi tarafından düzenlenen Tapan Lavanta Festivali, çocuk oyunları, yarışmalar ve müzik eşliğinde gerçekleştirildi. Festivalde yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu. Yamaç paraşütü atlayışları ise hava şartları nedeniyle yapılamadı.