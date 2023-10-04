Adana Devlet Tiyatrosu Ekim Ayında İki Oyunu Sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu, ekim ayında sanatseverlerin beğenisine Sedat Veyis Örnek'in yazdığı 'Pirinçler Yeşerecek' ve Peter Turrini'nin yazdığı 'Nihayet Bitti' adlı oyunları sunacak. Ayrıca tiyatro, Erzurum'da 'Komik Para' adlı oyunu da izleyicilerle buluşturacak.

Adana Devlet Tiyatrosu, ekim ayında iki oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, Sedat Veyis Örnek'in yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği "Pirinçler Yeşerecek" adlı oyun 01 Burada Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde 4, 11, 17, 18, 24 ve 25 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Peter Turrini'nin yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın Türkçe'ye çevirdiği ve Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun da 31 Ekim'de de aynı yerde sahnelenecek.

Adana Devlet Tiyatrosu bu ay Erzurum turnesi de gerçekleştirecek. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, yönetmenliğini Birkan Görgün'ün üstlendiği "Komik Para" adlı oyun, Erzurum'da 26-28 Ekim'de izleyicilerle buluşacak.