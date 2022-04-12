Adana'dan balonla gökyüzüne kebap gönderildi

AYDIN (AA) - Adana'da restoran işletmecisinin hazırladığı Adana kebap, helyum gazıyla doldurulan balonla gökyüzüne gönderildi.

Restoran sahibi Yaşar Aydın, kentin tescilli lezzeti Adana kebabını "uzaya gönderme" fikri üzerine kendisine yardımcı olabilecek bir şirketin yetkilileriyle iletişime geçti.

Hazırlanan Adana kebap, kamera ve takip cihazının da bulunduğu helyum gazıyla doldurulan balonla, Adana'dan gökyüzüne salındı.

Yaklaşık 38 kilometre yüksekliğe kadar çıkan balon, 5 saatlik uçuşun ardından patladı. Kebap, balonun patlamasıyla açılan paraşütle kentten yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştü.

Takip cihazı sayesinde kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta bulunan kebap, Yaşar Aydın ve ekibi tarafından alınıp kentteki restorana getirildi.

Adana kebabı denizden kayıkla aldılar

Kebapçı Yaşar Aydın, gazetecilere, işiyle ilgili farklı şeyler yapmayı sevdiğini söyledi.

Bu kapsamda kebabı uzaya göndermeye karar verdiğini anlatan Aydın, "İlkleri seviyorum. İlk olmasını istediğim için uzaya kebap göndermeye karar verdim. Bir ekiple fikrimi hayata geçirdik, çok da güzel oldu. Kebap, Payas ilçesinde denize düştü, kayıkla gidip aldık." diye konuştu.

Organizasyonda, restoranın işini yapan şirketin yetkilisi İdris Albayrak da kebabın bağlı olduğu helyum balonunun 35-38 kilometre yükseklikte patlayarak paraşütle denize indiğini, ürünü GPRS yardımıyla denizde bulduklarını kaydetti.