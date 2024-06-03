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Adana'da Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi Açılıyor

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Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce organize edilen 'Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi', 10 Haziran'da açılacak. Sergide, küratör Mesut Demirci ve 21 fotoğrafçının 57 eseri yer alacak.

Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce organize edilen "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi", 10 Haziran'da açılacak.

Çukurova Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, küratör Mesut Demirci ve 21 fotoğrafçının 57 eseri yer alacak.

Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce düzenlenecek sergide, insan yaşamının çeşitliliğine dair portreler ile kültürel değerler, tarihi evler, meslekler ve yaşam alanlarını yansıtan fotoğraflar beğeniye sunulacak.

Açılışı 10 Haziran Pazartesi saat 18.00'de yapılacak sergi, 13 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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