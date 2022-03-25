Adana'da tiyatro şöleni yaşanacak

ADANA (AA) - Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu sene 23'üncüsü düzenlenecek Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde 22 oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine, 27 Mart'ta başlayıp 30 Nisan sona erecek festivalin, dünyada ve Türkiye'de ses getiren, ülkenin en büyük tiyatro festivali olduğunu söyledi.

Organizasyonun bir özelliğinin de her yıl, festivale daha önce katılmamış bir ülkeden bir tiyatro grubunun kente davet edilmesi olduğunu belirten Kurt, "Bu yıl da festivalimize Sri Lanka'dan bir tiyatro topluluğu katılacak." dedi.

Kurt, festivalin yıllardır Amerika'dan Afrika kıtasına, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadan pek çok ülkenin katıldığı bir festival olduğunu ifade ederek, "Bu sene de hem devlet hem özel hem de dünya ülkeleri tiyatrolarının katıldığı bir festival düzenleniyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde açılışı gerçekleştirilecek. Ümit ediyorum seyircilerimiz çok büyük ilgi gösterecek." diye konuştu.

"Çukurova sanata doyacak"

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin de festivale ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"23'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalle Adana, tiyatronun merkezi haline gelmiştir. Bu festivalin nicelerini yapmayı diliyoruz. Tüm sanatseverlerin her yıl bu festivali büyük bir merakla beklediğini biliyoruz. Bunun için de hazırlıklarımızı yaptık. Festivalimiz her geçen yıl kat kat büyüyor. Adana'da sanatseverlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, Çukurova sanata doyacak."

Festival programı

İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı oyunuyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak festivalde 3'ü yabancı 22 oyun sahnelenecek.

Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu "Oyun Sonu", Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü "Aşk ve Karantina" oyunlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye'den ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır devlet tiyatroları ile Eskişehir, Bursa ve Kocaeli'den şehir tiyatroları ve özel tiyatrolar, oyunlarını sahneleyecek.

Festivalin açılış gecesinde, 2005 yılından bu yana tiyatronun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de sahibini bulacak.