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Adana'da TEKNOFEST Coşkusu Devam Ediyor

Adana'da TEKNOFEST Coşkusu Devam Ediyor
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci gününde, akrobasi gösterileri ve ileri teknoloji simülasyonları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Festival, 790 bin takımın katıldığı teknoloji yarışmaları ve çeşitli deneyim parkurları ile ziyaretçilere geniş bir program sunuyor.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III, halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak.

Yarışmalar sürecek

Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapılacak.

Dijital yolculuğa çıkılabilecek

TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

Diğer etkinlikler

Festival ana sahnesinde, "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" ve "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni" etkinlikleri düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" ve "Tiyatro Gösterisi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat

Kültür Sanat Teknofest Havacılık Teknoloji Festival Yaşam adana Uzay

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