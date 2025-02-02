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İlkokul Öğrencileri Atlı Polislerle Buluştu

İlkokul Öğrencileri Atlı Polislerle Buluştu
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Adana'da bir ilkokulun 2. sınıf öğrencileri, atlı polislerle tanışmak üzere düzenlenen etkinlikte kum pistte tur attı. Öğrencilerden Poyraz Efe Tuaç, atlı polislere duyduğu hayranlığı bir mektupla iletti ve bu deneyimin ardından mutluluğunu dile getirdi.

Adana'da atlı polislerle tanışmayı isteyen ilkokul öğrencileri, ekiplerle gezdi, kum pistte tur attı.

Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Poyraz Efe Tuaç, atlı polis resmi çizdiği kağıda "Polis ağabeyler ve ablalar, Allah izin verirse yanınıza geleceğiz. Siz bizi hırsızlardan korursunuz. Size kalbimizi borçluyuz." notu yazdı.

Anne Esma Tuaç da oğlunun hazırladığı notu mektupla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Mektubun ulaşmasının ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerinden aldıkları Tuaç ve 3 sınıf arkadaşını Atlı Polis Grup Amirliği'ne götürdü.

Ekiplerle tanışan öğrenciler, atlı polislerle kum pistte tur attı.

Poyraz Efe Tuaç, ata bindiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Polis olmak istiyorum. Ata binip koşturan atlı polisleri çizmiştim. Gerçek olacağını hiç düşünmüyordum." dedi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat
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