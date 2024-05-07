Adana'da İlkokul Öğrencileri Atık Malzemelerle Yaptıkları Ürünleri Sergiledi
Adana'da Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atık malzemeleri kullanarak oyuncak ve dekoratif ürünler tasarladı. Öğrencilerin ürünleri okulda düzenlenen sergide sergilendi ve sergiye öğretmenler ve veliler de katıldı.
Adana'da ilkokul öğrencilerinin atık malzemeleri kullanarak yaptıkları oyuncak ve dekoratif ürünler sergide buluşturuldu.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, "Sıfır Atık" projesi kapsamında plastik şişe, kapak ve poşetleri dönüştürdü.
Öğrencilerin atıklardan tasarladığı oyuncak ve dekoratif ürünler, okulda sergilendi.
Sergiye öğretmenler ve veliler de katıldı.