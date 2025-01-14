Adana'da 'Gölgelerin Efendileri' Tiyatrosu Sahnelendi
Adana'da düzenlenen etkinlikte, Teulis Gölge Tiyatrosu'nun 'Gölgelerin Efendileri' adlı oyunu sanatseverlerle buluştu. Oyun, akrobasi ve optik yanılsamalarla zenginleştirilerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.
Adana'da "Gölgelerin Efendileri" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.
Bir organizasyon şirketince düzenlenen etkinlikte, Teulis Gölge Tiyatrosu ekibinin sahnelediği oyun Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Oyunda akrobasi, optik yanılsamalar ve oluşturulan video prodüksiyonları, çeşitli film müzikleriyle desteklendi.
Sanatçıların gölgelerinin zaman zaman nesnelere dönüşerek boyut değiştirdiği oyunda çeşitli figürler sergilendi.
İzleyiciler, oyunun sonunda sanatçıları alkışladı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat