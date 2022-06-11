Adana'da gelinlik ve abiye defilesi yapıldı - Haberler

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Adana'da gelinlik ve abiye defilesi yapıldı

AA - Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat
Adana'da gelinlik ve abiye defilesi yapıldı

Adana'da yapılan defilede gelinlik ve abiyeler meraklılarının beğenisine sunuldu.

Adana'da yapılan defilede gelinlik ve abiyeler meraklılarının beğenisine sunuldu.

Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın yaptığı bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede, Fatih Ömerciklioğlu'nun koreografisiyle modeller gelinlik ve abiyeleri sergiledi.

Aralarında Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles'in de olduğu 20 model, 10 moda evi ve firmaya ait 120 kıyafeti sergiledi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat

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