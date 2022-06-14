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Adana'da fotoğrafçılık kursiyerleri sergi açıyor

AA - Eren Bozkurt - Kültür Sanat
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Adana'da fotoğrafçılık kursiyerleri sergi açıyor

Adana'da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nde "fotoğrafçılık" eğitimi alan kursiyerler, 20 Haziran'da sergi açacak.

Adana'da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nde "fotoğrafçılık" eğitimi alan kursiyerler, 20 Haziran'da sergi açacak.

Seyhan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Fotoğrafçılık Kursu'nda kursiyerler, eğitmen Mesut Demirci'den 8 ay kurs aldı.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Mesut Demirci'nin küratörlüğünde 20 Haziran'da, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla sergi düzenleyecek.

Sergide, Canay Kara, Cemal Temel, Deniz Kağıt, Eylül Akar, Fırat Özerpalet, Galip Şahin, Göksun Gökçeli, Gülcan Kılınç Şahin, Lütfiye Bayhan, Mehtap Yılmaz, Mesut Aslan, Nurcihan Büyükyiğit, Özgül Sanal, Tülin Çelik ve Yasemin Önal'ın objektiflerine yansıyan 45 fotoğraf yer alacak.

Sergi, 21 Haziran saat 18.00'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat

Anadolu Lisesi Seyhan Adana Kültür Sanat Haberler

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