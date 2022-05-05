Adana'da eski sinema sokağının duvarlarına Yeşilçam oyuncuları resmediliyor - Haberler

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Adana'da eski sinema sokağının duvarlarına Yeşilçam oyuncuları resmediliyor

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Kültür Sanat
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Adana'da eski sinema sokağının duvarlarına Yeşilçam oyuncuları resmediliyor

Yüreğir Belediyesince eski sinema sokağındaki duvarlara, Türk sinemasının ünlü oyuncuları ve film sahneleri resmediliyor.

Yüreğir Belediyesince eski sinema sokağındaki duvarlara, Türk sinemasının ünlü oyuncuları ve film sahneleri resmediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski sinema sokağı olarak bilinen Yavuzlar Mahallesi 3937 Sokak'ta Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'in talimatıyla iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Sokakta, cephe tadilatları yapılan 80 bina boyandı, 28 binada tente ve 34 dükkanda tabela çalışmaları sürüyor.

Çalışma kapsamında, sokakta bulunan ev ve dükkanların duvarlarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları ve bazı Türk filmlerin sahneleri resmedildi.

İyileştirme çalışmalarının haziranda tamamlanmasının planlanıyor.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Kültür Sanat

Mehmet Fatih, Yeşilçam, Film, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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