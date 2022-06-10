Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek - Haberler

Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek Adana Alliance Française Kültür Derneğinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk, Ermeni ve Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek. Adana Alliance Française Kültür Derneğinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk, Ermeni ve Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek. Dernek başkanı Aydın Önen, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin dil ve din ayrımı yapmadan, politikayla uğraşmadan eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle topluma hizmet verdiğini ifade etti. Önen, derneğin 15. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk, Ermeni, Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubunun 13 Haziran Pazartesi Merkez Park'ta konser vereceğini bildirdi. AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat Adana Kültür Sanat Haberler

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