Adana'da Çağdaş Sanat Fuarı Başladı

Adana'da dün açılan Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı devam ediyor.

MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarda, aralarında sanat galerileri, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçıların da olduğu 62 katılımcı yer alıyor.

Sanatın farklı alanları, aktörleri ve izleyicileri bir araya geldiği fuarda sanatçılar, fuarı gezen sanatseverlere eserleri hakkında bilgi veriyor.

Fuara katılan Best Art Gallery Sanat Danışmanı Meryem İpek, AA muhabirine, İstanbul'da faaliyette bulunan galeri olarak fuara 8 sanatçıyla katıldıklarını söyledi.

Tüm Adanalıları ve koleksiyonerleri fuara beklediklerini ifade eden İpek, "Kalabalık bir açılışla bugün fuarın ikinci gününü yaşıyoruz. Umarız son güne kadar bu ilgi bu şekilde devam eder. Biz galeri olarak fuar ve ilgiden memnunuz." dedi.

Ressam Simge Kalfaoğlu da fuarda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eserlerini sergilediği için çok heyecanlı olduğunu anlatan Kalfaoğlu, "8 eserimle, portrelerimle fuarda bulunmaktan çok mutluyum. Açılışımız çok güzel geçti. Adanalıların ilgisi çok güzel. Fuara öğrenciler de geldi. Bu beni bir öğretmen olarak da ayrıca çok mutlu etti. Gelen herkesle güzel ve keyifli sohbetlerimiz oluyor." diye konuştu.

Ressam Nusret Aktay, fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sanatseverleri davet etti.